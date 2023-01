Juniori poraženi i od Izraela

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Kjetiju od Izraela 42:30 (22:10), u utakmici trećeg kola kvalifikacionog turnira za plasman na Svjetsko prvenstvo za igrače do 21 godine.

Crnogorski juniori turnir su završili na posljednjem mjestu, bez bodova, nakon što su u prva dva kola izgubili od Italije 29:23 i Hrvatske 36:24.

Crnogorska selekcija, bez povrijeđenog Radoša Premovića, odigrala je najslabiji meč na turniru, samo jednom, na samom startu, bila je u vođstvu (1:0), a već u 11. minutu imala je zaostatak od pet golova (8:3).

Razlika je u 25. minutu, nakon serije od 6:0, iznosila 13, a u 36. rekordnih 16 golova (27:11).

Izrael, koji je slavio i protiv Italije, do drugog trijumfa vodili su Nedav Koen sa 12 i Noam Sosna sa šest pogodaka.

U crnogorskoj reprezentaciji najbolji je bio Mirko Latković sa devet, dok je Luka Barjaktarović meč završio sa pet golova.

U posljednjem meču na turniru rivali će biti domain Italija i Hrvatska, koja je u prva dva kola ostvarila maksimalan učinak.

