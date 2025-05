Juniori na turniru u Bakuu

Podgorica, (MINA) – Juniorska bokserska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na međunarodnom turniru Kup Hajdara Alijeva, koji će se od 15. do 20. maja biti održan u Bakuu, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Navodi se da će crnogorski reprezentativci do puta za Bakuu odraditi mini pripreme u Budvi.

Na pripremama boraviće Luka Otašević (do 46kg), Nikola Raičević (do 48kg), Strahinja Mrdak (do 50kg), Andrija Nikitović (do 52kg) i Matija Roganović (do 80).

Sa bokserima će, pored selektora Nikole Ružića, raditi i treneri Sergej Kudravcev, Boško Drašković, Slavko Mrdak, Petar Marčić i Stevan Sjekloća.

Međunarodni bokserski turnir Kup Hajdara Alijeva je prestižni juniorski turnir koji se svake godine održava glavnom gradu Azerbejdžana, u čast bivšeg predsjednika te države.

Turnir okuplja mlade boksere uzrasta 15 i 16 godina iz više država, pružajući im priliku da se takmiče na visokom nivou i steknu međunarodno iskustvo.

