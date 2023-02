Jeraminok objavila spisak za Meditenasko prvenstvo u Grčkoj

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore okupiće če sjutra u Podgorici i početi pripreme za Mediteransko prvenstvo koje se od 27. februara biti odigrano u Grčkoj.

Trener Tatjana Jeraminok za predstojeće takmičenje računa na 18 igračica.

Na spisku su Teodora Rončević, Dunja Šarančić, Lucija Jovanović, Mia Grujić, Sanja Andrijašević, Anika Jovanović, Bojana Peličić, Mina Petrović, Natalija Lekić, Milka Pavlović.

Pozvane su i Nikolina Milojković, Ksenija Kuzman, Elena Mitrović, Hanadi Delić, Anđela Guberinić, Maja Ceklić, Ksenija Gašević i Dunja Jolić.

Crnogorskim rukometašicama biće to odlične provjere za generaciju djevojaka rođenih 2006. godine koje će u avgustu predstavljati Crnu Goru na Evropskom prvenstvu u Podgorici.

One su nedavno nastupile na turniru u Zagrebu i osvojile drugo mjesto sa tri pobjede, remijem i porazom.

U stručnom štabu, pored Jeraminok, su trener golmana Marina Rakočević, kondicioni trener Blagoje Kuzman i fizioterapeut Anđelka Lekić, dok je vođa puta Arijan Efović.

