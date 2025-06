Japanac pojačao Primorac

Podgorica, (MINA) – Japanac Jusuke Inaba novi je član Primorca, saopšteno je iz kotorskog vaterpolo kluba.

On je treće pojačanje Primorca za narednu sezonu, nakon nekadašnjeg crnogorskog reprezentativca Stefana Vidovića i srpskog golmana Dimitrija Rističevića.

Inaba je do sada igrao za italijansku Ortiđu, a u sezoni 2023/24. je na kotorskom bazenu u grupnoj fazi Evrokupa postigao šest golova protiv Primorca.

“Oduševljen sam dolaskom u Primorac, jer je to jedan od klubova svjetskog nivoa i sa bogatom istorijom. Želim da steknem nova iskustava, zato sam izabrao Primorac. Radujem se što ću igrati u tom klubu i želim da osvajam titule”, rekao je Inaba.

On je istakao da želi sa kotorskim timom da ostvari dobre rezultate u svim takmičenjima.

“Konkretno za regionalnu Premijer ligu mislim da je jedna od najboljih liga na svijetu”, rekao je Inaba.

Primorac je još bez trenera nakon rastanka sa Vjekoslavom Paskovićem.

