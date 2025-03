Jadran ubjedljiv protiv Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran M:tela pobijedili su danas u Beogradu ekipu Crvene zvezde 21:4, u utakmici 19. kola regionalne Premijer lige.

To je 14. uzastopni, ukupno 16. trijumf, hercegnovskog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Tim sa Škvera ostao je u trci za prvo mjesto pred plej-of, tri kola do kraja regularnog dijela dijeli čelnu poziciju sa ekipom Novog Beograda sa po 48 bodova.

Jadran je sve dileme riješio do polovine druge četvrtine, kada je poveo 9:0.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Danilo Radović sa četiri gola, po tri su postigli Uroš Vučurović, Matija Sladović i Danilo Stupar, a po dva Jovan Vujović i Vuk Milojević.

Primorac će u 20 sati biti gost Šapca.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS