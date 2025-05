Jadran novi šampion Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran m:tela novi su šampioni Crne Gore.

Jadran je večeras u Herceg Novom savladao Primorac 11:9 i sa 3:0 u seriji osvojio šampionski trofej

Hercegnovski tim oba prethodna duela dobio nakon boljeg izvođenja peteraca.

To je Jadranu 14. titula prvaka Crne Gore.

Trofej je osvajao i 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. i 2023. godine.

Bio je prvak i bivše FNRJ (1958. i 1959) i Srbije i Crne Gore (2003, 2004. i 2006).

Kotorski tim povoljnijeg rezultata košatala je slabija realizacija igrača više i gotovo 11 minuta bez datog gola.

Primorac je bolje počeo meč i početkom druge četvrtine imao prednost od 5:2.

Uslijedila je serija Jadrana od 6:0 za potpuni preokret i vođstvo od 8:5, koje je uspio da zadrži do kraja.

Dvostruki strijelci u pobjendičkom timu bili su Aleksandar Ivović, Vuk Milojević, Dmitri Holod, dok su se po jednom upisali Danilo Stupar, Matija Sladović, Danilo Radović, Đorđe Lazić i Uroš Vučurović.

Ivović je protiv Primorca odigrao posljednji meč u profesionalnoj karijeri.

U ekipi Primorca najbolji je bio Đorđije Stanojević sa četiri, Nika Šušiašvili je dodao dva, a po gol Petar Ćetković, Nemanja Vico i Dušan Matković.

