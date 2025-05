Jadran nakon peteraca dobio i drugi meč finala

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobijedili su danas u Kotoru, nakon peteraca, ekipu Primorca 15:14 i poveli 2:0 u finalu plej-ofa prventva Crne Gore.

Utakmica je u regukarnom toku završena neriješeno 9:9.

Jadran je i prvi duel pred svojim navijačima dobio nakon boljeg izvđenja peteraca 16:14.

Primorac je pred svojim navijačima vodio tokom cijelog meča, više puta imao je prednost od dva gola, dok je tri minuta prije kraja treće četvrtine vodio 8:5.

Najefikasniji u kotorskom timu, u regularnom toku, bio je Đorđe Stanojević sa tri, Nika Šušiašvili postigao je dva, a po gol Srđan Janović, Luka Murišić, Balša Vučković i Draško Brguljan.

U ekipi Jadrana istakao se Matija Sladović sa tri gola, dok su se po jednom upisali Strahinja Gojković, Dmitri Holod, Danilo Radović, Jovan Vujović, Danilo Stupar i Vasilije Radović

U penal seriji precizni za Jafdran bili su Aleksandar Ivović (2), Danilo Radović, Dmitri Holod, Strahinja Gojković i Matija Sladović.

U ekipi Primorca pogađali su Dragan Drašković, Balša Vučković, Nikola Brkić, Savo Ćetković i Đorđe Stanojević.

U finalu igra se na tri pobjede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS