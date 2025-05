Jadran nakon peteraca bolji od Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana ostvarili su pobjedu na startu finalne serije plej-ofa prventva Crne Gore.

Jadran je večeras u Herceg Novom, u prvom meču, nakon boljeg izvođenja peteraca savladao Primorac 16:14.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno

12:12 (3:2, 3:4, 3:2 i 3:4).

Jadran je sredinom druge četvrtine vodio 6:3, a imao je prednost i od 12:10.

Primorac je u većem dijelu meča bio ravnopravan, a u finišu imao je svoje šanse da dođe do pobjede.

U regularnom toku najefikasniji u pobjednićkom timu bio je Aleksandar Ivović sa četiri, po dva gola postigli su Dmitri Holod, Vasilije Radović i Danilo Stupar, a po jedan Đorđe Lazić i Danilo Radović.

U ekipi Primorca Nika Šušiašvili postigao je četiri, strijelci po dva pogotka bili su Dušan Matković i Dragan Drašković, a po jednog Luka Murišić, Srđan Janović, Đorđe Stanojević i Savo Ćetković.

U penal seriji precizni za Jadran bili su Ivović, Radović, Holod i Gojković, a za Primorac Stanjević i Matković.

Golman Jadrana Darko Đurović odbranio je peterac Šušiašviliju, dok je Janović pogodio prečku.

U finalu igra se na tri pobjede.

Naredni meč na programu je u utorak u Kotoru.

