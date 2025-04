Izglasano proširenje, SC Derbi uvršten u vlasničku strukturu

Podgorica, (MINA) – Skupština ABA lige usvojila je danas odluku o proširenju, a delegati su izglasali i da SC Derbi postane jedan od članova vlasničke strukture regionalnog takmičenja

Proširenjem lige šansu da i naredne sezone nastupa u ABA ligi dobio je Mornar.

“Skupština ABA liga j.t.d. odlučila je da od sezone 2025/26. ABA liga može da bude sastavljena od najviše 20 klubova. Istovremeno, Skupština je utvrdila da će naredne sezone maksimalan broj klubova iz jedne države biti ograničen na 50 odsto od ukupnog broja timova učesnika”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu ABA lige.

Srpska košarka ove sezone ima šest predstavnika (Crvenu zvezdu, Partizan, Spartak, Megu, FMP i Borac), Crna Gora daje tri – Budućnost Voli, SC Derbi i Mornar, koliko i Hrvatska koju predstavljaju Zadar, Split i Cibona.

Tu su još Cedevita Olimpija, Krka (Slovenija), Igokea (Bosna i Hercegovina) i Dubai koji se ljetos priključio ABA ligi.

“Skupština ABA lige je odlučila da sastavi radnu grupu koja će u najkraćem roku definisati kriterijume po kojima će se dodjeljivati vajld karte, uz izradu mogućih modela sistema takmičenja”, saopštila je ABA liga.

Posljednjih sedmica se spekulisalo da bi naredne sezone u ABA mogli da zaigraju Abu Dabi, Kluž, MZT iz Skoplja i Beč.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS