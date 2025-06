Izborna Skupština 23. juna

Podgorica, (MINA) – Vanredna izborna Skupština Košarkaškog saveza biće održana 23. juna, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je danas održana redovna sjednica Skupštine, na kojoj su prisutni delegati iscrpno raspravljali o šest tačaka dnevnog reda.

Usvojeni su Izvještaji Nadzornog odbora o pregledu finansija za 2023. i 2024. godinu, a izglasane su i izmjene i dopune Statuta u dijelu verifikacije sastava i broja delegata Skupštine.

Članovi Skupštine dobili su informaciju i o Finansijskom planu za 2025.godinu.

“O toj tački nije se glasalo s obzirom da je taj dokument usvojen i u nadležnosti je Upravnog odbora KSCG”, saopšteno je iz te asocijacije.

