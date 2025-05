Internacional slavio protiv Sloge

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Internacionala ostvarili su pobjedu na startu baraža za popunu Druge crnogorske lige.

Internacional je danas u Nikšiću, u prvom kolu, savladao Slogu iz Starog Bara 1:0.

Duel pobjednika Srednje i Južnje regije odlučio je Ervin Ćorović u 65. minutu.

Na startu baraža slobodno je bilo Berane, koje je bilo najbolje u Sjevernoj regiji.

U drugom kolu baraža, 21. maja, rivali u Baru biće Sloga i Berane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS