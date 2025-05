Internacional prvi put drugoligaš, Kom izborio opstanak

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Internacionala prvi put u klupskoj istoriji izborili su plasman u Drugu ligu, dok će se Kom i naredne sezone takmilčiti u tom rangu takmičenja.

Internacional je u Bijelom Polju, u baražu za plasman u viši rang, pobijedio Ibar iz Rožaja penalima 5:3.

U regularnom toku nije bilo golova.

Internacional je na putu do Druge lige u baražu bio bolji od Čelika i Zabjela, dok je poražen od Berana u nadoknadi.

Kom je do opstanka u Drugoj ligi došao pobjedom u Kotoru protiv Sloge iz Starog Bara 3:1.

Slavio je golovima Luke Silija u 2. i Luke Mihaljevića u 72. i 90. minutu.

Jedini pogodak za Slogu postigao je Enes Habibović u 52. minutu.

