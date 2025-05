Inter nakon produžetaka eliminisao Barselonu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri milanskog Intera prvi su finalisti Lige šampiona.

Inter je večeras u Milanu, u revanš meču polufinala, savladao Barselonu 4:3.

Utakmica je u regularnom toku, kao i prva na olimpijskom stadionu Luis Kompanis, završena neriješeno 3:3.

Inter i Barselona odigrali su spektakularan meč u Milanu, sa puno šansi i golova, u kojem su nijanse dijelile oba tima da pitanje finaliste riješe i ranije.

Domaćin je poveo golom Lautara Martinesa u 21, a na 2:0 povisio je Hakan Čalhanglu u 45. iz jedanaesterca.

Barselona je sa tri vezana pogotka, Erika Garsije u 54, Danija Olma u 60. i Rafinje u 88. minutu, napravila preokret i činilo se izborila finale.

Produžetke je izborio Franćesko Aćerbi u trećem minutu sudijske nadoknade, a sve dileme riješio je Davide Fratezi u 99. minutu.

To je milanskom timu sedmo finale najkvalitetnijeg klupskog fudbalskog takmilenja – trofej je osvojio

1964, 1965. i 2010, dok je 1967, 1972. i 2023. godine poražen u finalu.

Rival Intera u finalu biće bolji iz dvomeča

Pari Sen Žermena i Arsenala.

Pari Sen Žermen je prvi duel u Londonu dobio 1:0.

Finale je zakazano za 31. maj u Minhenu.

