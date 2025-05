Indijana na korak od velikog finala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Indijane pobijedili su Njujork 130:121 i poveli 3:1 u polufinalu plej-ofa istočne konferencije NBA lige.

Do trećeg trijumfa Indijanu je vodio Tajris Halibarton sa 32 poena, 15 asistencija, 12 skokova, četiri ukradene i bez ijedne izgubljene lopte.

U pobjendičkom timu Paskal Sijakam je dodao 30, a Benedikt Maturin 20 koševa.

U ekipi NJujorka najefikasniji je bio Džejlen Branson sa 31, dok je Karl-Entoni Tauns ubacio 24 poena, dva više od Odži Anunobija.

Naredni meč biće odigran u noći između četvrtka i petka u Medison skver gardenu.

U finalu Zapada, Oklahoma ima prednost od 3:1 protiv Minesote.

