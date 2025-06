Indijana izborila majstoricu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Indijane savladali su Oklahomu 108:91 i izjednačili na 3:3 u finalu plej-ofa NBA lige.

Junak pobjede bio je Tajris Halibarton, koji se vratio na teren uprkos povredi mišića.

Meč je završio sa 14 poena i pet asistencija, a dao je ključni doprinos tokom druge četvrtine kada je Indijana prelomila meč.

U pobjedničkom timu istakao se i Paskal Sijakam sa 16 poena i 13 skokova.

U ekipi Oklahome, koja nije imala rješenja za agresivnu odbranu domaćina, bolji od ostalih bio je Šaj Gildžes-Aleksander sa 21 poenom.

Odlučujuća, sedma utakmica biće odigrana u noći između nedjelje i ponedjeljka.

