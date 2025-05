Igokea slavila u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su danas u Baru od Igokee 114:79, u posljednjem, 30. kolu Admiralbet ABA lige.

Mornar je ranije izgubio šanse za opstanak, a ispadanja iz društva najboljih može ga spasiti samo najavljeno proširenje lige.

Sezonu u regionalnom takmičenju završio je sa dva trijumfa i 28 poraza.

Igokea je pobjedom u Baru, 19. ove sezone, osigurala peto mjesto na tabeli pred plej-of.

Ekipa iz Laktaša već u prvoj četvrtini stekla je prednost od 20 poena (34:14) i praktično već tada riješila sve dileme.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Ognjen Radišić i Bris Džons sa 20, dok je poen manje ubacio Boriša Simanić.

U ekipi iz Bara najbolji je bio Čiko Karter sa 15 poena.

Budućnost Voli sjutra će biti gost Dubaija (16.00), dok će SC Derbi u ponedjeljak ugostiti čačanski Borac (18).

