Hrvatska ubjedljiva protiv Češke, slavila i Farska Ostrva

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Hrvatske i Farskih Ostrva ostvarili su pobjede u L grupi kvalifikacija ua Svjetsko prvenstvo, u kojoj se takmiči i reprezentacija Crne Gore.

Hrvatska je u Osijeku savladala Češku 5:1 u Osijeku.

Domaćin je poveo u 42. minutu Andreja Kramarića u 42. minutu.

Vođstvo hrvatskih fudbalera trajalo je svega 16. minuta, kada je Tomaš Souček u 58. poravnao na 1:1.

Hrvatska je do novog vođstva došla četiri minuta kasnije – precizan sa 11 metara bio je Luka Modrić.

Na 3:1 povisio je Ivan Perišić u 68, a sve dileme riješio je Ante Budumir u 72. minutu.

Konačan rezultat postavio je Kramarić u 75. minutu.

U drugom meču te grupe Farska Ostrva su, nakon preokreta, slavila protiv Gibraltara 2:1.

