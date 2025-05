Herceg Novi šampion, Budućnost i Elektroprivreda nastavili niz

Podgorica, (MINA) – Šahistkinje Herceg Novog nove su prvakinje Crne Gore.

Herceg Novi je prekinuo niz Elektroprivrede, a njihov međusobni duel i remi donio je pobjednički pehar Herceg Novom.

Remijem su okončani dueli Beloslave Krasteve i Irine Bulmage, kao i Jovane Srdanović i Sandre Đukić.

Pobjedu vrijednu titule ostvarila je Evgenija Doluhanova koja je nadigrala Alenu Skvorcovu, dok je konačnih 2:2 postavila Aleksandra Milović koja je savladala Nikolinu Koljević.

Klub iz Novog je osvojio je svoj prvi šampionski pehar u novijoj istoriji.

Bronzana medalja pripala je šahistkinjama Budućnosti koje su u direktnom duelu minimalno savladale ekipu Univerziteta, zahvaljujući pobjedama Katarine Đukić i Tare Ivanović, dok je pobjedu za Univerzitet ostvarila Ivana Manova.

U Premijer ligi ošahista digrana su dva kola, a Elektroprivreda i Budućnost zadržale su maksimalan učinak.

Elektroprivreda je u derbiju trećeg kola savladala Mimozu 4:2, dok je u popodnevnom, četvrtom kolu savlada ekipu Rumije iz Bara.

Budućnost je bila sigurna protiv Dame i Herceg Novog, pa sve ukazuje na činjenicu da će odluka o pobjedničkom peharu biti donijeta u osmom kolu, kada će biti odigran duel te dvije ekipe.

Na tabeli slijedi Omladinac Budućnost koji ima devet bodova, sedam bodova ima Mimoza iz Tivta, dok Crnogorac ima pet bodova.

Herceg Novi, Dama i Rumija imaju po četiri boda, dok su Nikšić i Prosvjeta bez bodova i slijedi im grčevita borba za opstanak.

U Prvoj ligi na čelu tabele se osamila nikšićka Mladost sa deset bodva, dok ih sa bodom zaostatka prati Zeta.

U Drugoj ligi, Brskovo je zadržalo prvo mjesto sa deset bodova, dok slijede Plavsko jezero, Kotor i Rokada sa 9 bodova.

U konkurenciji pionira Rumija dočekuje posljednja dva kola kao lider, sa osvojenih 18 bodova, na drugom mjestu je Budućnost sa 16, dok Elektroprivreda i Dijagonale dva imaju po 15 bodova.

Pionirska liga biće završena sjutra, dok će u ostalim ligama biti odigrano po jedno kolo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS