Herceg Novi odbranio trofej

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog treću sezonu zaredom osvojile su titulu prvaka Crne Gore.

Herceg Novi je večeras u Igalu, u trećoj utakmici finalne serije EPCG Superlige, pobijedio Budućnost 3:0 (25:21, 25:18 i 25:16) i postala prva crnogorska ženska ekipa sa triplom krunom.

Tokom sezone osvojile su i Superkup i Kup Crne Gore.

Herceg Novi je od pokretanja projekta osvojio svaki trofej, dok je Budućnost sa talentovanom ekipom ispisala klupsku istoriju.

Budućnost je eliminisala najtrofejniji crnogorski klub, Luku Bar, u polufinalu, za prvo doigravanje za titulu u novoj istoriji kluba.

Ove sezone postala je jedini tim koji je u regularnom dijelu šampionata nanio poraz Herceg Novom u tri sezone.

U posljednjem meču klupske sezone Herceg Novi je predvodila Ralitsa Vasileva sa 16 poena, a dvocifrene sa 11, odnosno 10 poena, bile su Ana Marija Galić, odnosno Darija Čabonenko.

Kod Budućnosti, poene su osvojile gotovo sve igračice, najviše Mileva Magdelinić – osam, sa šest utakmicu je završila Kristina Božović, a pet je osvojila Milena Ćetković.

Pehar namijenjen prvakinjama Crne Gore, kapitenki Herceg Novog uručio je predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore, Nikola Kažić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS