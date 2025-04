Grbić ponovo u dresu Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Ženski rukometni klub OTP Group Budućnost u novu sezonu EHF Lige šampiona ulazi sa stabilnom osnovom – zadržanom okosnicom tima i tri pojačanja, kazao je gradonačelnik Glavnog grada Saša Mujović.

On je u intervjuu za zvanični sajt kluba saopštio da je najveće pojačanje povratak crnogorske reprezentativke Itane Grbić iz slovenskog Krima.

“Zadržali smo okosnicu tima iz prethodne sezone, u kojem dominiraju crnogorske igračice. U novu sezonu ulazimo pojačani za tri igračice, a to su crnogorska reprezentativka, srednji bek Itana Grbić koja se vraća u Budućnost iz redova Krima. Iz tog tima stiže i pivot iz Senegala Ava N Diaj, a treće pojačanje je dosadašnje lijevo krilo rumunske Glorija Bistrice Dagmara Nocunj”, rekao je Mujović.

On je kazao da želi stabilan klub u kojem će Glavni grad biti temelj, koji će uz podršku kredibilnog partnera kao što je Crnogorska komercijalna banka, raditi na tome da svake sezone napravi korak naprijed.

“Dugujemo zahvalnost za podršku koju smo dobili od CEDIS-a i Lovćen osiguranja, uvjereni da bi to trebalo da bude putokaz i za druge društveno odgovorne kompanije, koje će kroz podršku rukometu kao našem sportskom brendu brendu, poslati snažnu poruku cjelokupnoj javnosti”, rekao je Mujović.

Prema njegovim riječima, dugoročni cilj je da vrate najbolje crnogorske rukometašice, da u Podgorici ponovo igraju reprezentativke.

“To je i snažna baza za državni tim. Želja nam je da u perspektivi vratimo kapitenku reprezentacije Đurđinu Jauković, kao i neke druge članice nacionalnog tima. U svakodnevnoj sam komunikaciji sa sportskim sektorom koji je već obavio najveći dio posla u pripremi za novu sezonu”, rekao je Mujović.

On očekuje bolju Budućnost nego prošle sezone, navodeći da budućnost podgoričkog tima ne smije da dođe u pitanje.

“Vidjećemo za koji rezultat će to biti dovoljno, ali važno je da imamo stabilnost i temelj na crnogorskim igračicama. Idemo korak po korak, jer se projekti koji se grade preko noći, isto tako brzo i sruše. Nema nerealnih transfera i ambicija, ali snove nam niko ne može ukrasti”, rekao je Mujović.

Dres Budućnosti u jubilarnoj, 30. sezoni u Ligi šampiona, nosiće:

Golmanke – Armel Atingre, Marija Marsenić i Andrea Škerović;

Lijeva krila – Dagmara Nocunj i Nađa Kadović;

Desna krila – Nina Bulatović i Dunja Radević;

Pivoti – Ivana Godeč, Anđela Guberinić i Ava N Diaj;

Lijevi bekovi – Jelena Radivojević i Nina Ramusović;

Srednji bekovi – Itana Grbić, Mari Plamenova Tomova, Nikolina Marković i Elena Mitrović i

Desni bekovi – Tanja Ivanović i Jelena Vukčević.

Ekipu će predvoditi Bojana Popović, a u stručnom štabu biće i Maja Savić (pomoćni trener), Novak Ristović (trener golmana) i Milivoje Đurđić (kondicioni trener).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS