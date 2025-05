Golbal klub Nikšić na Svjetskom klupskom prvenstvu u Espu

Podgorica, (MINA) – Finski Espo od 21. do 26. maja biće domaćin Svjetskog klupskog prvenstva u golbalu, a Crnu Goru će u tom tipično paraolimpijskom sportu predsatavljati ekipa Nikšića.

Biće to debi nekog crnogorskog tima na svjetskom klupskom takmičenju, koji je nastup obezbijedio osvajanjem bronzanog odličja na prošlogodišnjem finalnom turniru Lige evropskih šampiona u belgijskom Blakenbergu.

U muškoj konkurenciji za trofej boriće se osam, a u ženskoj devet ekipa.

Nikšić će igrati u A grupi, u kojoj su brazilski Sesi, japanski IVY i njemačka Hanza iz Roštoka.

Rivali u B grupi biće finski Old pauer, alžirski Etoiles Filantes Boufarik, litvanski Lions i Instituto Athlon iz Brazila.

Crnogorski golbal u Espu predstavljaće Marko i Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Goran Macanović, Velizar Obradović i Matej Ledinek, a predvodiće ih selektor Nikola Čurović i njegov pomoćnik Branislav Bulatović.

Nastup Golbal kluba Nikšić u Espu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za 2025. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

