Gojnić: Plasman na SP istorijski uspjeh 3×3 reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Plasman crnogorske 3×3 reprezentacije na Svjetsko prvenstvo predstavlja istorijski uspjeh, rekao je selektor Dušan Gojnić, navodeći da ostvareni rezultati na kvalifikacionom turniru u Bakuu nijesu slučajnost.

Crnogorski basketaši nastup na šampionatu svijeta, koji će biti odigran od 23. do 29. juna u Mongoliji, izborili su pobjedama protiv Ruande, Irana i Velike Britanije.

Gojnić je kazao da već pet godina rade naporno i u okviru kluba Podgorica Kodio.

“Taj način rada, igru i veliko zalaganje iz kluba prenijeli smo u reprezentaciju. To je mnogo pomoglo da se dođe do ovakvog rezultata. Biti među 20 selekcija na svijetu je zaista nevjerovatan uspjeh”, kazao je Gojnić na konferenciji za novinare.

Crnogorski basket na kvalifikacionom turniru u Bakuu predstavljali su Nemanja Gavranić, Miloš Jovanović, Marko Raičević i Aleksa Vujadinović.

Crna Gora će na šampionatu svijeta premijerni meč igrati 23.juna protiv Letonije, a u grupi B su još domaćin, selekcija Mongolije, Japan i Sjedinjene Američke Države.

“Svjesni smo da je to izuzetno jako takmičenje, ali ne idemo turistički, već sa velikim ambicijama i da napadamo medalju. Biće jako teško, ali idemo meč po meč. Kao što je to u klubu, tako je i u reprezentaciji, uvijek želimo da idemo do kraja”, rekao je Gojnić.

On je naglasio da Sjedinjene Američke Države imaju ozbiljnu selekciju i da je Letonija u Tokiju osvojila olimpijsko zlato.

“Japan kao država ulaže ozbiljna sredstva i domaćina Mongolija. Svi mečevi biće teški, nećemo momcima praviti pritisak, jer i da ne prođemo grupu ovo je ozbiljan rezultat za nas. Ali, mislim da možemo proći grupu, a onda vidjećemo šta će biti – rekao je Gojnić”,

Prema njegovim riječima, crnogorska selekcija nema iskustvo igranja mečeva na takvom nivou.

“Klub je jedno, ovo je nešto sasvim drugo i nemamo takvo iskustvo. Finansijsko stanje nije toliko stabilno, ali borimo se od prvog dana. Prvi put se pojavljujemo na prvenstvu svijeta, ali imamo karakter, imamo kvalitetne igrače i ovo je sve njihova zasluga – rekao je Gojnić.

On je podsjetio da crnogorsku reprezentaciju ovog vikenda u Slovačkoj očekuju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

REprezentativac Nemanja Gavranić kazao je da se potajno nadao velikom uspjehu.

“Uspjeli smo u Bakuu da ostvarimo tri pobjede. Na kraju taj trijumf protiv Velike Britanije donio je vizu za Svjetsko prvenstvo. To je veliki uspjeh za nas. Sada slijedi za nas prvi put veliko takmičenje. Imamo šanse, iako nas u grupi očekuju ozbiljni rivali, ali svakako da se nadamo da možemo ići što dalje”, rekao je Gavranić.

Optimista je i Aleksa Vujadinović, koji je kazao da sa puno motiva očekuje istorijski momenat.

“Znali smo šta nas čeka. Imali smo uvijek veliki motiv, a sada je ovo neki poseban momenat. Čeka nas Svjetsko prvenstvo, a sve te ekipe znamo iz kvalifikacija, znamo njihov sistem rada, tako da neće biti nepoznanica”, rekao je Vujadinović.

Trener Vaso Popović kazao je da će Crna Gora imati paklenu grupu u Mongoliji.

“Na timskom nivou prošle godine bili smo 16. na svijetu. Dosta tih ekipa sa timskog nivoa znamo i sigurno da imamo velike ambicije, a prije svega da prođemo grupu. Ne treba trošiti riječi o SAD i Letoniji, Mongolija ima ekipu u Top 10 na svijetu, ali spremali smo se, bili na mini pripremama u Novom Sadu, tako da sam siguran da ćemo i u Mongoliji uspjeti da ostavimo što bolji utisak”, rekao je Popović.

On smatra da prevaga crnogorskoj selekciji može biti činjenica da je već pet godina zajedno.

Reprezentativac Filip Dragojević kazao je da su pet godina radili naporno i vjerovali da se može napraviti veliki rezultat.

“Ovo je kruna za nas, najveći uspjeh u karijeri i sigurno da ćemo u Mongoliji imati veliki motiv. Idemo od utakmice do utakmice, a nastojaćemo da prođemo grupu”, zaključio je Dragojević.

