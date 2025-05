Gojković 13. na Svjetskom kupu u Italiji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parabiciklista Danilo Gojković nije uspio da se plasira među deset najboljih na Svjetskom kupu u italijanskom Manijagu.

Gojković je zbog greške u finišu trke pokvario plasman i završio na 13. mjestu.

Ostvario je vrijeme 43 minuta, 40 sekundi i 39 stotinki.

Zlatnu medalju osvojio je Njemac Mihael Tjuber,

a pobjedničko postolje kompletirali su Zbignjev Macijevski iz Poljske i i Holanđanin Endrju Vajnhud.

Gojković se takmičio u drumskom parabiciklizmu, u kategoriji C1, u trci na hronometar, dugoj 16,2 kilometara.

Svjetski kup u Manijagu okupio je 322 takmičara iz 39 država.

