Gardašević vodio Oradeu do titule prvaka nakon deset godina

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolo reprezentativac Filip Gardašević sa 180 golova predvodio je Oradeu do titule prvaka Rumunije, prve nakon deset godina.

Gardašević je proglašen za najboljeg strijelca i najkorisnijeg igrača prvenstva Rumunije i prema procjenama vaterpolo stručnjaka u toj državi najzaslužniji je za osvajanje titule.

“Zadovoljan sam kako je završena sezona u Oradei. Bila je izuzetno uspješna, a posebno za mene lično. Slijedi okupljanje reprezentacije, gdje takođe očekujem da stignemo do najboljeg mogućeg rezultata. Imamo talentovanu generaciju, mislim da možemo mnogo da napredujemo”, rekao je Gardašević agenciji MINA.

On će nedavno završenu sezonu pamtiti i po nastupu u Evropi, u odlučujućem meču za prolaz u grupnu fazu Lige šampiona protiv Breše postigao je sedam golova i nakon 11 godina pauze uveo Oradeu u evropsku elitu.

Tim koji sa klupe predvodi Petar Kovačević napravio je i korak dalje i prvi put u klupskoj istoriji izborio plasman u top osam.

Nakon grupne faze takmičenja, Gardašević je izabran u idealni tim tog prestižnog takmičenja, a u momentu kada je Oradea završila nastup u Ligi šampiona bio je drugoplasirani na listi najboljih strijelaca.

Uspješnu sezonu kompletirao je nastupima u dresu reprezentacije na Svjetskom kupu, a nalazi se na spisku igrača koji se pripremaju za Svjetsko prvenstvo u Singapuru.

