Mlađi omladinci ubjedljivi protiv Letonije

Podgorica, (MINA) – Mlađa omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je u Baru selekciju Letonije 3:0, u trećem kolu grupe B3 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je prvi trijumf crnogorskih omladinaca, nakon startnog poraza od Estonije.

U oproštajnom meču crnogorski fudbaleri prikazali su dobru igru, sve vrijeme dominirali su i na kraju došli do ubjeldjivog trijumfa.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili su Vesko Čukić (p) u 13, Marko Popović u 21. i Matija Jovanović u 47. minutu.

“Sve vrijeme smo kontrolisali meč, rano postigli dva gola, a onda i stvorili dosta šansi za još veću prednost. Ispravili smo neke greške iz utakmice sa Estonijom, ali i dosta smo trčali, lakše osvajali prostor. Kada ste čvrsti u defanzivi i uspješni u realizaciji, onda se to mora odraziti na rezultat. Jasno je da ova ekipa ima određeni nivo kvaliteta da parira jakim ekipama, ali isto tako ima prostora za napredak da bismo bili još ozbiljniji”, rekao je selektor Radovan Kavaja.

