Francuz pojačao Budućnost Voli

Podgorica, (MINA) – Francuz Aksel Butej naredne sezone nosiće dres Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

On je drugo pojačanje Budućnost Volija za narednu sezonu, nakon Ukrajinca Oleksandra Kovliara.

Produžio je i saradnju sa Jogijem Ferelom i Džuanom Morganom.

Butej igra na poziciji krila, ima 30 godina, a u karijeri nosio je dresove Unikahe, Turk Telekoma i Bahčešehira.

Prošle sezone je je u dresu Bašakšehir, sa crnogorskim reprezentativcem Markom Simonovićem, imao učinak od 11,1 poena (53 odsto iz igre, odličnih 43,2 odsto za tri), uz 4,8 skokova po meču.

