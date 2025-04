Ferstapenu pol pozicija

Podgorica, (MINA) – Vozač Red Bula Maks Ferstapen osvojio je pol poziciju pred Veliku nagradu Saudijske Arabije, petu trku ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Holanđanin je na ulicama Džede do druge pol pozicije došao krugom od minut, 27 sekundi i 29,4 stotinke i postavio novi rekord staze.

Samo stotinku bio je brži od Oskara Pjastrija u Meklarenu.

Kao trećeplasirani završio je vozač Mercedesa Džordž Rasel, koji je bio desetinku iza Australijanca.

Kvalifikacije je obilježila greška Landa Norisa, koji je prešao preko ivičnjaka i udario u zaštitnu ogradu.

Noris će trku početi sa desete poziciji.

Najbolju trojicu slijedio je Šarl Lekler u Ferariju.

Iz trećeg reda, sa petog i šestog mjesta, startovaće Kimi Antoneli i Karlos Sains junior.

Velika nagrada Saudijske Arabije na programu je sjutra u 19 sati.

