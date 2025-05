Ferstapen najbolji u Imoli

Podgorica, (MINA) – Vozač Red Bula Maks Ferstapen pobjednik je Velike nagrade Emilije Romanje, sedme trke ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Zvanični šampion do pobjede, druge ove sezone, došao je u vremenu sat, 31 minut, 33 sekunde i 19,9 stotinki.

Slavio je u jubilarnoj 400. trci austrijskog tima u Formuli 1.

Najbliži Ferstapenu bio je Lando Noris u Meklarenu, koji je imao šest sekundi zaostatka u cilju.

Pobjendičko postolje kompletirao je njegov timski kolega Oskar Pjastri.

Kao četvrtoplasirani završio je Luis Hamilton u Ferariju, peti je bio vozač Vilijamsa Aleksander Albon, a šesti Šarl Lekler u Ferariju.

Bodove su još osvojili Džordž Rasel u Mercedesu, Karlos Sains junior u Vilijamsu, Isak Hađar iz RB tima i drugi vozač Red Bula Juki Cunoda.

Pjastri je na čelu generalnog plasmana aa 146 bodova i ima 13 više od Norisa.

Ferstapen je treći sa 124 boda.

Šampionat Formule 1 biće nastavljen naredne sedmice trkom za Veliku nagradu Monaka.

