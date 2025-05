Fenerbahče novi prvak Evrope

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Fenerbahčea novi su prvaci Evrope.

Fenerbahče je večeras u Abu Dabiju, u finalnom meču završnog turnira Evrolige, savladao Monako 81:70 i drugi put u klupskoj istoriji osvojio šampionski tofej.

Najbolji u Evropi bio je i 2017. godine.

Ekipu trenera Šarasa Jasikevičijusa do pobjede vodio je Najdžel Hejs-Dejvis sa 23, Marko Gudurić je ubacio 19, dok su po 13 dodali Vejd Boldvin i Devon Hol.

U ekipi Monaka bolji od ostalih bili su Alfa Dijalo sa 19 i Majk Džejms sa 17 poena.

U meču za treće mjesto Olimpijakos je bio bolji od Panatinaikosa 97:93.

