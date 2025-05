Fenerbahče i Monako u finalu Evrolige

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Fenerbahčea i Monaka igraće u finalu završnog turnira Evrolige u Abu Dabiju.

Fenerbahče je danas u polufinalnom meču eliminisao zvaničnog šampiona, ekipu Panatinaikosa 82:76 i izborio treće finale Evrolige.

Bio je finalista 2016. i 2018, a jedini trofej osvojio je 2017. godine.

Ekipu iz Istanbula do pobjede vodio je Devon Hol sa 18, Tarik Biberović je ubacio 15, a Erik Mekalum sa 13 poena.

U ekipi Panatinaikosa najbolji je bio Džedi Osman sa 22, dok je Kendrik Kan ubacio 19 poena.

Iznenađenje je priredio Monako, koji je plasman u finale izborio pobjedom protiv Olimpijakosa, najbolje ekipe regularnog dijela sezone i po mnogima prvog favorita za trofej, 78:68.

To je prvi plasman Monaka u finale najelitnijeg evropskog takmičenja.

Monako su do pobjede i istorijskog uspjeha vodili Alfa Dijalo sa 22 i Majk Džejms sa 17 poena.

U ekipi Olimpijakosa bolji od ostalih bio je Evan Furnije sa 31 poenom.

Finalni meč na programu je u nedjelju u 19 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS