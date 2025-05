Favoriti po planu drugog dana

Podgorica, (MINA) – Favoriti za trijumf u Premijer ligi, šahisti Budućnosti iz Podgorice i Elektroprivrede iz Nikšića, opravdali su očekivanja i upisale pobjede u drugom kolu.

Elektroprivreda, koja brani trofej, savladala je sa maksimalnih 6:0 gradskog rivala, ekipu Nikšića, dok je Budućnost slavila protiv Prosvjete 5,5:0,5.

Maksimalan učinak nakon dva kola ima i sastav Mimoze koji je po drugi put minimalno slavio – savladao je Omladinac Budućnost, a najzaslužniji su bili Dušan Lekić i Dragan Popadić koji su tivatskom sastavu donijeli pobjede, dok je pobjedu za Omladinac upisao Jovan Jovančević.

Ostala dva duela drugog kola okončana su podjelom bodova.

Rumija i Dama su remizirali u duelu u kome je odlučeno svih šest partija, dok je podjelom bodova završen duel Crnogorca i Herceg Novog.

U duelima Ženske lige, Elektroprivreda i Herceg Novi su očekivano savladali ekipe Budućnosti i Univerziteta, pa će sjutrašnje treće kolo donijeti odgovor na pitanje novog šampiona, ali i na pitanje osvajača bronzane medalje.

U Prvoj ligi nakon dva kola maksimalan učinak od 6 bodova imaju ekipe Zete i Mladosti.

Zeta je u derbiju kola nadigrala Zoru, dok je Mladost prema očekivanju nadigrala Dijagonale.

Rudar se oporavio od startnog poraza pobjedom protiv Berana, dok je Cetinje nadigrali ekipu Mornara iz Bara. Slobodna je bila ekipa Gambita.

Učesnici Druge lige odigrali su partije drugog i trećeg kola, a sve tri pobjede ima ekipa Brskova iz Mojkovca.

Dvije pobjede i jedan neriješen ishod ima ekipa Ibra iz Rožaja. Dvije pobjede u dva duela ima ekipa Plavskog jezera, kao i Rokada iz Bijelog Polja.

Pioniri Rumije nalaze se u vođstvu na Pionirskoj ligi nakon četiri kola, nakon kojih imaju učinak od 12 bodova.

Po devet bodova, odnosno po tri pobjede imaju ekipe: Elektroprivrede, Budućnosti, Mladost i Dijagonala 2.

Sjutra će biti završena Ženska liga, klubovi iz Premijer, Prve i Druge lige igraju po dva kola, dok pioniri igraju tri kola.

