EPCG i OSCG produžili sponzorski ugovor

Podgorica, (MINA) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) i Odbojkaški savez Crne Gore (OSCG) produžili su danas ugovor o generalnom sponzorstvu, saopšteno je iz te asocijacije.

Ugovor su potpisali izvršni direktor EPCG Ivan Bulatović i predsjednik OSCG Nikola Kažić.

Kažić se zahvalio Elektroprivredi što i u najizazovnijoj godini za energetski sektor nastavlja da snažno podržava OSCG i crnogorsku odbojku u cjelini.

Bulatović je istakao da mu je drago pružaju podršku najboljim sportskim savezima u Crnoj Gori, među kojima je i odbojkaški.

Saopšteno je da će Odbojkaški savez i u narednoj takmičarskoj sezoni nastaviti da pruža podršku odbojkaškim klubovima širom Crne Gore.

“OSCG će, između ostalog, snositi troškove službenih lica u EPCG Superligi za odbojkaše i odbojkašice, kao i u EPCG Prvoj i Razvojnoj ligi za odbojkašice. Saradnja OSCG i EPCG nastavlja se u godini u kojoj crnogorski odbojkaši i odbojkašice nastupaju u Zlatnoj evropskoj ligi, kao i u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2026. godine”, stoji u saopštenju Odbojkaškog saveza.

