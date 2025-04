Emotivan oproštaj Radivojević i Alivodić od crnogorskog dresa

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnje crnogorske reprezentativke Jelena Radivojević i Ema Alivodić i zvanično oprostile su se od reprezentativnog dresa, uoči početka utakmice sa Portugalom.

Radivojević i Alivodić ostavile su neizbrisiv trag u dresu sa državnim grbom.

Radivojević je dres reprezentacije nosila od 2012. do 2025. godine, a bila je članica generacije koja je 2012. godine u Beogradu osvojila evropsko zlato.

Alivodić je reprezentativka od 2014. godine, a od reprezentacije oprostila se 2022. godine, nakon bronzane medalje sa Evropskog prvenstva.

Dres sa državnim grbom u znak zahvalnosti uručio im je predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore Petar Kapisoda.

