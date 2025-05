Elektroptivreda pobjedom protiv Budućnosti na korak od titule

Podgorica, (MINA) – Šahisti nikšićke Elektroprivrede savladali su Budućnost, u derbiju Premijer lige, 3,5-2,5 i došli na korak od četvrte titule prvaka Crne Gore u posljednjih pet godina.

Prvo je remijem okončan duel Blaža Kalezića i Mihaila Brjakina, a zatim su se u gledalište preselili Vuk Miletić i Miloš Pečurica.

Remi je sklopljen u duelu Stefana Mijovića i Andreja Šukovića, dok su Denis Kadrić i Aleksandar Predke remizirali u izuzetno zanimljivoj partiji.

Meč je odlučio duel između Nikite Petrova i Nikola Đukića.

Aktuelni šampion Crne Gore, Petrov je stvarao pritisak od starta duela, a zatim je u poziciji sa reduciranim materijalom dočekao grešku Đukića, koju je pretvorio u poen koji se ispostavio kao odlučujući.

Najduže su za tablom ostali velamajstori Luka Drašković i Dragiša Blagojević.

Drašković je ispustio bolju poziciju i dozvolio Blagojeviću da remizira i postavi konačan rezultat od 3,5-2,5.

Na taj način Elektroprivreda je nastavila dominaciju u domaćim takmičenjima, obzirom da uzimajući u obzir prošlogodišnju duplu krunu ima čak 22 pobjede u nizu.

Elektroptivredi je za osvajanje titule dovoljan i poraz, pod uslovom da osvoje jedan poen, u duelu sa Crnogorcem.

Crnogorac je savladao Omladinac Budućnost sa 4,5-1,5 i na taj način kolo prije kraja osvojio bronzanu medalju.

Pobjede u redovima Crnogorca su ostvarili Aleksandar Tomić, Milo Pobor i Peko Đurović.

Dama je osigurala opstanak pobjedom od 3,5-2,5 protiv Herceg Novog, a pobjede su ostvarili Andrej Skvorcov, Boro Miljanić i Stefan Mandić, dok su u redovima Herceg Novog raspoloženi bili Aleksakis Dimitris i Mihailo Pušara.

Prosvjeta je upisala prvu pobjedu, u duelu protiv Nikšića i dodatno zakomplikovala borbu za opstanak.

Pobjede su ostvarili Slaven Paštar i Saša Vujošević dok je pobjedu u redovima Nikšića ostvario Slaviša Brenjo.

Pobjednik Prve lige, Mladost je podijelila bodove u duelu sa Rudarom, dok je Zeta napravila važan korak ka ulasku u Premijer ligu pobjedom od 4-2 protiv Gambita iz Berana.

Zeti će za ulazak u Premijer ligu biti potreban minimalno remi u duelu sa Dijagonalama, koji su im direktni konkurenti za ulazak u društvo najboljih.

Dijagonale su danas savladale Mornar sa 4,5-1,5, dok je Cetinje napravilo važan korak ka opstanku pobjedom protiv Berana.

U poslednjem kolu Premijer lige sastaće se Rumija – Budućnost, Prosvjeta – Mimoza, Dama – Nikšić, Omladinac Budućnost – Herceg Novi i Elektroprivreda Crnogorac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS