Elektroprivreda nastavila dominaciju, dupla kruna u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Šahisti nikšićke Elektroprivrede nastavili su dominaciju na domaćoj klupskoj sceni osvajanjem dva pobjednička pehara na Ekipnom prvenstvu Crne Gore u ubrzanom i brzopoteznom šahu u Šavniku.

Ekipa u sastavu Denis Kadrić, Nikita Petrov i Vuk Miletić, uz pomoć Olega Jaksina na takmičenju po ubrzanom tempu i Jovana Milović na brzopoteznom šahu ostvarila sve pobjede i po jedan remi na oba takmičenja i prva prošla kroz cilj.

Budućnost se nakon duple krune prošla godine morala zadovoljiti sa dvije bronze, uprkos tome što su u konačnom skoru ostvarili 17 pobjeda, jedan neriješen rezultat i samo jedan poraz.

Za Budućnost su nastupali Nikola Đukić, Dragiša Blagojević, Blažo Kalezić, Andrej Šuković i Miloš Pečurica.

Na rapidu, Elektroprivreda je ostvarila osam pobjeda i neriješen ishod u duelu sa ekipom Mimoze, dok je Budućnost jedini poraz doživjela od Elektroprivrede.

Treće mjesto osvojila je slobodna ekipa SFRJ (Peko Đurović, Aleksandar Tomić, Igor Sarić i Jovan Milović), ali su bronzana odličja shodno propozicijama pripala četvrtoplasiranoj Mimozi iz Tivta (Miloš Stanković, Miloš Vlatković, Dragan Popadić i Milorad Ratković), dok je SFRJ bio najbolji u kategoriji ostalih ekipa, u kojoj je drugo mjesto pripalo Lovcu iz Šavnika.

Najbolji nenagrađeni premijerligaš je bio Herceg Novi, dok je Zeta bila najbolji prvoligaš.

U brzopoteznom šahu odlučio je dodatni kriterijum, odnosno broj poena, obzirom da su Elektroprivreda i Budućnost ostvarile sve pobjede, a njihov međusobni duel završen je neriješeno, pa su zahvaljujući 1,5 poenu prednosti Nikšićani došli do pobjedničkog pehara.

Osvajanjem trećeg mjesta prijatno je iznenadila ekipa Berana (Milonja Anđić, Vjekoslav Vulević, Vladan Anđić i Huso Dedeić).

Najbolji premijerligaš je Nikšić, prvoligaška nagrada pripala je ekipi Mladosti, dok su ekipe Lovac-Šavnik i Budućnost Kruševice osvojile nagrade u kategoriji slobodnih ekipa.

Kalendar Šahovskog saveza Crne Gore biće nastavljen 30. Prvenstvom Crne Gore za mlade koje će se održati na Cetinju od 14. do 19. juna.

