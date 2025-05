Elektroprivreda i Budućnost maksimalni pred derbi, Rokada i Plavsko jezero novi prvoligaši

Podgorica, (MINA) – Šahisti Elektroprivrede i Budućnosti zadržali su maksimalan učinak i nakon sedmog kola Premijer lige Crne Gore.

Elektroprivreda je u sedmom kolu savladala ekipu Omladinca Budućnosti 5,5-0,5 , a jedini remi sklopljen je u duelu na prvoj tabli između Denisa Kadrića i Stefana Tadića.

Budućnost je savladala tivatsku Mimozu sa 5:1, a remijem su okončani dueli između Dragiše Blagojevića i Milana Draška, kao i Andreja Šukovića i Slaviše Milanovića.

U sjutrašnjem osmom kolu, sastaće se Elektroprivreda i Budućnost, a nikšićkom sastavu potencijalno može odgovarati i neriješen rezultat, koji će im donijeti titulu pod uslovom da u posljednjem kolu savladaju cetinjski Crnogorac, imajući u vidu da Elektroprivreda ima 3,5 poena više.

Crnogorac je savladao Damu, zahvaljujući pobjedama Artema Iljina, Peka Đurovića i Sava Vujovića, pa je zadržao treću poziciju, dok je Herceg Novi opravdao ulogu favorita protiv Prosvjete i zadržao šanse u borbi za bronzanu medalju.

U derbiju začelja, Nikšić je na krilima Aleksandra Peroševića i Zorana Cerovića savladao Rumiju, pa će u sjutrašnjem duelu sa Prosvjetom tražiti pobjedu kojom bi sačuvao premijerligaški status.

U Prvoj ligi, vodeća Mladost remizirala je sa drugoplasiranom Zetom, nakon velike borbe.

Dijagonale su minimalno savladale Cetinje, dok je Mornar savladao Gambit 4:2.

Tim pobjedama Dijagonale i Mornar su se uključili u borbu za drugo mjesto, koje vodi u Premijer ligu.

Zora je savladala Berane 4,5-1,5, osiguravši prvoligaški status.

Završeno je takmičenje Druge lige, a novi prvoligaši su Rokada iz Bijelog Polja i Plavsko jezero.

Rokada je prvo mjesto potvrdila pobjedom protiv ekipe Ibra 4,5-1,5, dok je Plavako jezero savladalo ekipu Anpasana iz Kolašina istim rezultatom i osvojilo drugo mjesto.

Bronzane medalje pripale su šahistima Kotor koji je savladao Komove iz Andrijevice 4:2, dok je Danilovgrad Talj nadigrao Osnovne i srednje škole iz Pljevalja.

