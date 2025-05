Dukić peti na Svjetskoj rang listi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić zauzima peto mjesto na Svjetskoj rang listi, u klasi ilka 7, objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije.

To je njegov najbolji plasman u karijeri.

Dukić je sakupio 727 bodova i ima samo šest manje od četvrtoplasiranog Mađara Jonatana Vadnaija.

Prve tri pozicije zauzimaju Italijan Lorenco Brando Kjavarini (813), Duko Bos iz Holandije (798) i

Kipranin Pavlos Kontides (759).

Dukić je početkom aprila osvojio 12. mjesto na prvom Grend slemu sezone – 54. regate Trofej princeze Sofije u Majorci, dok je na Grend slemu u francuskom Ieru bio 16.

On obavlja završne pripeeme u kinskom Kingdau, gdje će 12. maja početi šampionat svijeta.

