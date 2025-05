Državni rekordi Šukurice i Maljevića

Podgorica, (MINA) – Atletičarka barskog klupa Sanja, Dejla Šukurica i Demir Maljević iz cetinjskog Lovćena postavili su crnogorske rekorde u konkurenciji mlađih pionira.

Šukurica je danas u Baru, na pojedinačnom prvenstvu Crne Gore, trijumfovala u trci na 60 metara sa preponama u vremenu 10,57 sekundi.

Maljević je državni rekord postavio u skoku u vis sa rezultatom 140 centimetara.

Prvenstvo Crne Gore u konkurenciji mlađih pionira i pionirki okupilo je na stadionu Topolica 130 atletičara iz 12 atletskih klubova.

Najviše medalja, po 17, osvojili su atletičari Sanje i Mornara, ispred atletičara AK Rastimo zdravo iz Bara sa sedam i Dionis sa šest medalja.

