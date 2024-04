Druga liga rezultati: Pobjede Bokelja i Otrant-Olimpika

Podgorica, (MINA) – Vodeći timovi Druge crnogorske lige, fudbaleri Bokelja i Otrant-Olimpika, ostvarili su pobjede u 29. kolu.

Lider šampionata, kotorski Bokelj, pobijedio je u pred svojim navijačima cetinjski Lovćen 3:0.

Do 19. pobjede ove sezone došao je golovima Dejana Pepića u 13, Petra Vukčevića u 42. i Dragana Mirkovića u 79. minutu.

Otrant-Olimpik je u Ulcinju slavio protiv Internacionala 1:0, a pogodak vrijedan 18. trijumfa postigao je Anđelo Rudović u 16. minutu.

Podgorica je pred svojim navijačima izgubila od Igala 1:0, a odlučujući pogodak postigao je Miloš Perović u 67. minutu.

U gostima slavila je i Iskra, na Zlatici protiv Koma 1:0, pogotkom Ognjena Rolovića u 12. minutu.

U posljednjem meču ovog kola sjutra će rivali biti Berane i Grbalj.

