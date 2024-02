Drobnjak bez plasmana, Marseniću 16. mjesto

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bacač kugle Risto Drobnjak bez plasmana završio je nastup na dvoranskom seniorskom prvenstvu Balkana u Istanbulu, dok je Ognjen Marsenić imao 16. vrijeme u trci na 60 metara.

Drobnjak je u kvalifikacijama u bacanju kugle imao tri prestupa, dok je Marsenić trku na 60 metara istrčao za 7,0 8sekundi.

Crnogorske takmičare predvodio je selektor Osman Erović.

Šampionat Balkana okupio je više od 250 atletičara iz 22 države članice Balkanske ateltske federacije.

