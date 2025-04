Dragojević sudi EP za košarkašice

Podgorica, (MINA) – Nataša Dragojević sudiće na Eurobasketu za seniorke, koji će od 18. do 25.juna biti odigrano u Češkoj, Njemačkoj, Italiji i Grčkoj, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Dragojević, nekadašnja košarkašica Rolinga, od 2012. godine bavi se suđenjem.

Sudi seniorske utakmice u Prvoj ženskoj i Prvoj muškoj ligi Crne Gore, a FIBA sudija postala je 2019. godine.

Bila je delegirana na mečevima ženske Evrolige i Eurokupa, a dijelila je pravdu i na mečevima kvalifikacija za Eurobasket.

Prošlog ljeta je sudila finale B prvenstva Evrope u Sofiji za igračice do 18 godina.

Dragojević će biti jedini sudijski predstavnik iz Crne Gore na šampionatu Evrope.

Ženska seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće grupnu fazu Eurobasketa u Brnu sa domaćinom šampionata, selekcijom Češke, a grupu C čine još Belgija i Portugal.

