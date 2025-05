Đoković u trećem kolu Rolan Garosa

Podgorica, (MINA) – Novak Đoković plasirao se u treće kolo Rolan Garosa u Parizu.

On je večeras na terenu “Suzan Lenglen” pobijedio Francuza Korentena Mutea 3:0 (6:3, 6:2 i 7:6).

Đoković, koji u dosadašnjem dijelu turnira nije izgubio ni set, do pobjede i trećeg kola došao je nakon tri sata i pet minuta igre.

Naredni riavl biće mu bolji iz duela Kanađanina Denisa Šapovalova i Austrijanca Filipa Mišolića.

