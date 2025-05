Đoković u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Rolan Garosa.

On je u Parizu, u trećem kolu, pobijedio Austrijanca Filipa Mišolića 3:0, po setovima 6:3, 6:4 i 6:2.

Do plasmana među 16 najboljih došao je nakon dva sata i 10 minuta igre.

Đoković će u osmini finala igrati protiv Britanca Kamerona Norija, od kojeg u prethodnih pet duela nikada nije izgubio.

Nadigrao ga je i nedavno u polufinalu turnira u Ženevi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS