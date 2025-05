Đoković osvojio trofej u Ženevi, 100. u karijeri

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković trijumfovao je u Ženevi i osvojio 100. ATP turnir u karijeri.

On je u finalu, nakon preokreta, savladao Hurberta Hurkača 2:1, po setovima 4:6, 7:6 i 7:6.

Đoković je tako postao treći igrač sa 100 i više trofeja, nakon Džimija Konorsa (109) i Rodžera Federera (103).

Do pobjede u ženevskom finalu došao je nakon tri sata i pet minuta igre.

