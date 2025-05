Đinović u polufinalu turnira u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović uspješno je startovao na prestižnom međunarodnom turniru Le Sentjur /Les Ceintures/ u Parizu.

Član Bokserskog kluba Zlatičanin je danas u četvrtfinalu kategorije do 60 kilograma, jednoglasnom odlukom sudija, pobijedio, Italijana Brajana Abatanđela.

Rival Đinoviću u sjutrašnjem polufinalu biće domaći bokser, Lis Belhasel, koji je bio slobodan na startu turnira.

“Zadovoljan sam kako je Đinović počeo turnir. Vidjelo se da je u početku bio malo stegnut, vjerovatno od puta, ali je uspio da pronađe svoj ritam kad je bilo najpotrebnije. Pokazao je mentalnu snagu i stabilnost, što je izuzetno važno na ovakvim turnirima”, rekao je selektor Nikola Ružić.

On očekuje da će u narednim mečevima biti još bolji i rasterećeniji.

“Vjerujem da će iz meča u meč rasti i pokazati svoj puni potencijal”, rekao je Ružić.

Na ring će sjutra i Bojana Gojković, koja će se u polufinalu kategorije do 57 kilograma boriti protiv domaće bokserke Lusi Pauli.

Ružić je kazao da od oboje očekuje borbene nastupe, dobru prezentaciju crnogorskog boksa i naravno pobjede.

“Svaki meč je prilika za napredak i razvoj. Sigurni smo da će naši takmičari dostojno predstavljati Crnu Goru”, rekao je Nikola Ružić.

Turnir u sportskoj dvorani dvorani Rože Uvar okupio je bokserke i boksere iz Italije, Portugala, Španije, Maroka, Meksika, Njemačke, Švajcarske, Belgije, Kanade, Brazila, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Francuske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS