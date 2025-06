Đinović i Roganović zlatni u Skadru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Tomislav Đinović i Miloš Roganović sa dva zlatna odličja završili su nastup na međunarodnom turniru Memorijal Vlaznija u Skadru.

Đinović je u dvorani “Ćazim Derviši”, nakon što je u polufinalu slavio protiv Italijan Antona Toresa, u meču za zlato u kategoriji do 60 kilograma bio ubjedljiv protiv reprezentativca Kosova Ljumturima Džonaja.

Roganović je do zlatne medalje u kategoriji do 70 kilograma došao na superioran način – u finalu kategorije do 70 kilograma dva puta je slao

u nokdaun kosovskog borca Ljorisa Idrizija.

Član BK Nikšić slavio je jednoglasnom odlukom sudija, koji je u polufinalu pobijedio izuzetno jakog Italijana Diana Kurikavazinija.

-Izuzetno sam ponosan na nastup naših boraca. Osvojiti dvije zlatne medalje na prestižnom turniru u Skadru zaista je velika stvar. Oba boksera su imala izuzetno zahtjevne borbe, sa jakim rivalima. I Đinović i Roganović su pokazali hrabrost, taktičku zrelost i izuzetnu posvećenost, što je plod ozbiljnog rada na treninzima. Ovaj uspjeh potvrđuje da radimo dobre stvari”, rekao je trener reprezentacije Boško Drašković.

Stručni štab u Skadru činio je i trener Momčilo Zlatičanin, a finalnim borbama je prisustvovao i selektor Nikola Ružić.

Turnir u Skadru, koji je održan 13. put, okupio je borce iz Crne Gore, Italije, Poljske, Kosova i domaćina Albanije.

Organizator turnira bio je Bokserski savez Albanije, a pokrovitelj Evropska bokserska federacija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS