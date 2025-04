Đinović i Gojković na turniru u Briselu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski boks na međunarodnom

turniru u Briselu predstavljaće Bojana Gojković i Tomislav Đinović, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Turnir glavnog grada Brisela na programu je od 24. do 28. aprila.

Turnir u La Hulpeu, predgrađu Brisela, okupiće vrhunske bokserke i boksere iz cijelog svijeta i predstavlja važnu priliku za afirmaciju na evropskoj i svjetskoj sceni.

“Učešće Gojković i Đinovića na tom turniru predstavlja važan korak za crnogorski boks, posebno u kontekstu nedavnog prijema Bokserskog saveza Crne Gore u Svjetsku boksersku federaciju (World Boxing), što dodatno otvara vrata ka olimpijskim kvalifikacijama i međunarodnim takmičenjima”, stoji u saopštenju Bokserskog saveza.

Turnir će biti održan u organizaciji Evropske bokserske federacije i domaćina iz Belgije, a mjesto održavanja je luksuzni sportski kompleks poznat po vrhunskim uslovima za pripreme i takmičenja.

Sa crnogorskim bokserima u Belgiji boraviće selektor reprezentacije Nikola Ružić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS