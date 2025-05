Dinar: Cilj da reprezentacija spremno dočeka start EP

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore u narednih šest mjeseci ulazi sa punom posvećenošću i jasnim ciljem da spremna dočeka Evropsko prvenstvo, kazao je selektor Didije Dinar.

On je komentarišući žrijeb za predstojeće Evropsko prvenstvo, kazao da sve evropske selekcije posjeduju visok kvalitet.

Crna Gora ć voljom žrijeba svrstana u D grupu sa Slovenijom, Farskim Ostrvima i Švajcarskom.

Šampionat će biti odigran od 15. januara do 1. februara naredne godine u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

Domaćin grupe D će biti Berum, predgrađe Osla, a plasman u glavnu rundu izboriće dvije prvoplasirane selekcije.

“Sada kada smo saznali protivnike na predstojećem Evropskom prvenstvu, možemo da započnemo pripreme koje će trajati narednih šest mjeseci. Sve evropske reprezentacije danas posjeduju visok kvalitet, ali na nama je da se ozbiljno pripremimo i pristupimo šampionatu na najbolji mogući način, s istim nivoom posvećenosti i profesionalizma kao i do sada”, rekao je Didije Dinar.

On je naglasio da će u narednom periodu postepeno analizirati kompletnu situaciju, prvenstveno prateći status i formu naših igrača u klubovima.

“Ima mnogo prostora i mogućnosti da se uradi kvalitetan posao od sada do januara, i u sljedećih šest mjeseci ulazimo sa punom posvećenošću i jasnim ciljem da spremni dočekamo Evropsko prvenstvo”, rekao je Dinar.

