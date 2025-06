Đer sedmi put najbolji

Podgorica, (MINA) – Rukometašice mađarskog Đera odbranile su trofej i sedmi put postale prvakinje Evrope.

Đer je danas u prepunom “MVM domu” u Budimpešti, u finalnom meču završnog turnira Lige šampiona, savladao Odenze 29:27.

Trofej više od Đera u istoriji Kupa, odnosno Lige šampiona, ima bečka Hipobanka.

Đer su do pobjede vodile Dion Haušer, Lin Blom i Estel Nze-Minko sa po šest golova.

U poraženom timu najbolje je bila Mije Hojlund sa pet pogodaka, a istakla se i legendarna Katrin Lunde sa 12 odbrana.

U duelu za treće mjesto, Esbjerg je savladao Mec 30:27.

