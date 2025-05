Đer i Odenze u finalu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Đera i Odenzea igraće u finalu završnog turnira Lige šampiona.

Mađarski velikan savladao je u Budimpešti, u polufinalnom meču, danski Esbjerg 29:28.

Dion Haušer bila je najefikasnija u pobjedničkoj ekipi sa sedam golova, pet je dodala Estel Nze-Minko, a po četiri Kari Bratset-Dale i Eun He-Rju.

U poraženom timu istakla se Heni Rejstad sa sedam pogodaka, po četiri su dale Live Rušfelt-Deila i Judit van der Helm.

Odenze je u debitantskom nastupu na fajnl-foru izborio meč za titulu, pobjedom u uzbudljivom meču protiv Meca, nakon produžetaka, 31:29.

Francuski tim je vodio 21:14 i 22:15, ali su Dankinje serijom 6:0 prišle na 22:21 u 47. minutu.

Alison Pino prekinula je seriju rivala pogotkom iz sedmerca..

Kod rezultata 23:22 golmanka Dankinja Altea Rajnhart odbranila joj je drugi penal, poravnala je Mije Hojlund, da bi preokret na startu 54. minuta donijela Ana Gruntvig (25:24).

Mec je ponovo stigao do vođstva (26:25 i 27:26), ali je Helena Elver poravnala 70 sekundi prije kraja.

Francuski tim je posljednji napad, ali je legendarna Katrin Lunde odbranila dva šuta Petre Vamoš.

U produžetku je Lunde “spustila roletnu” i došla na korak od osme titule prvaka Evrope. Ako to uspije, postaće prva igračica koja je sa četiri kluba bila šampion, a izjednačiti se na 3. mjestu vječne liste sa Larisom Karlovom sa osam pehara.

Finale je na programu sjutra u 18 sati.

